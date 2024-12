Defensie over tinderende militairen: privételefoon is hun zaak

Het ministerie erkent dat smartphones „kwetsbaarheden” met zich meebrengen. Voor medewerkers is daarom een handleiding gemaakt over hoe ze verantwoord gebruik kunnen maken van sociale media. Bovendien zijn werktelefoons voorzien van „beschermende maatregelen”. In „bepaalde situaties” zoals in „operationeel verband” zijn smartphones - zowel voor werk als privé - helemaal niet toegestaan.

Op werktelefoons mogen bepaalde apps niet worden geïnstalleerd. Maar het beheer van de privétoestellen ligt bij de militairen zelf. Wel probeert Defensie ze bij te brengen wat „cyberveilig gedrag” is. Hun wordt bijvoorbeeld aangeraden om hun werkgever niet te noemen op datingapps en ook om niet duidelijk als militair herkenbaar op de foto te staan.