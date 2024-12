Gebied Tarwekamp wordt vuurwerkvrije zone na fatale explosies

De gemeente reageert daarmee op verzoeken van bewoners. „De explosies aan de Tarwekamp hebben de hele wijk geraakt. Mensen hebben tijd nodig om de gebeurtenissen te verwerken”, zegt wethouder Robert Barker (buitenruimte, dierenwelzijn en milieu). „Na meerdere verzoeken van buurtbewoners hebben we besloten tot het instellen van een vuurwerkvrije zone rond de Tarwekamp. Zo voorkomen we overlast door vuurwerk en geven we de wijk de nodige rust.”

Volgens een woordvoerder van de gemeente is rondom de plek van de explosies en brand een cirkel getrokken. Hij kon niet zeggen hoe groot die precies is. De vuurwerkvrije zone valt binnen de Vlaskamp en Diamanthorst aan de noordwestkant, het gebied van winkelcentrum Mariahoeve ten noordoosten, de Schenkwetering aan de zuidoostkant en de Gerstkamp en Haverkamp in het zuidwesten