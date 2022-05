Het Rode Kruis zet woensdagavond tenten op bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel om asielzoekers in op te vangen. De hulporganisatie houdt er rekening mee dat er woensdagavond voor zo’n tweehonderd mensen geen plek meer is, zegt directeur Marieke van Schaik, die spreekt van „een absoluut dieptepunt”.