De overheid was in het coronajaar 2021, waarin politiek Den Haag bovendien vooral bezig was met de chaotische kabinetsformatie, veel te stil. Nederlanders zijn daarvan de dupe geworden, zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. „De burgers hebben ons laten weten dat ze enorm veel last hebben gehad van die stilstand”, aldus Ombudsman Reinier van Zutphen.