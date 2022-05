Kantoor anti-abortusorganisatie in Wisconsin in brand gestoken

Het kantoor van een anti-abortusorganisatie in de Amerikaanse staat Wisconsin is zondag in brand gestoken, meldt de politie van de stad Madison. De brandstichting komt een paar dagen nadat een ontwerpbesluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof uitlekte. Daaruit bleek dat het hof de historische uitspraak Roe versus Wade uit 1973 wil terugdraaien. Die uitspraak garandeert het recht op abortus in de Verenigde Staten grondwettelijk.