De Tweede Kamerfractie van het CDA ziet niets in een minimumleeftijd voor de verkoop van fastfood. Het Wetenschappelijk Instituut (WI) van die partij had zo’n maatregel voorgesteld om ervoor te zorgen dat jongeren en kinderen gezonder gaan eten. De afvaardiging van de partij in het parlement vindt dat echter „te ver gaan”, schrijft Kamerlid Anne Kuik op Twitter.