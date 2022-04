Daniella Grushetska vluchtte begin maart met haar ouders, drie zussen, twee broers en oma van Oekraïne naar Nederland toen de Russen haar land binnenvielen. Haar vader is voorganger in een baptistengemeente in Reya, dicht bij Zjitomir. Ze wil na dit jaar IT gaan studeren in Lviv. Momenteel woont ze met haar familie bij een gastgezin in Waddinxveen.