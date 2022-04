De tijd van de passionen is weer voorbij. Misschien nog een enkele uitvoering op deze Stille Zaterdag. Maar in de meeste gevallen zal de muziek van Bach weer zijn opgeborgen tot volgend jaar. Dan hopelijk opnieuw een reeks uitvoeringen van de ”Matthäus Passion”, of een intieme vertolking van de kortere ”Johannes”. Voor velen iets om nu al naar uit te kijken.