Na een vier jaar durende renovatie gaat Paleis Het Loo op Goede Vrijdag weer open voor bezoekers. Er is geprobeerd de verschillende delen van het zeventiende-eeuwse paleis in Apeldoorn weer in oude staat te herstellen, zoals de gordijnen, vloeren en vitrages. De ondergrondse uitbreiding onder het voorplein zal in 2023 worden afgerond.