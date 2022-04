De politie van New York heeft een man geïdentificeerd die mogelijk betrokken was bij een schietpartij dinsdag in een metrostation in stadsdeel Brooklyn. Daarbij werden zeker tien personen neergeschoten en raakten minstens 23 personen gewond. De politie spreekt van een „person of interest”, van wie onderzocht wordt of hij betrokken was bij de schietpartij of misschien wel de schutter is.