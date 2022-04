Duitse minister treedt af, was op vakantie kort na overstromingen

De Duitse minister van Familiezaken Anne Spiegel treedt af na kritiek. Ze is de eerste minister in de vier maanden oude driepartijencoalitie van bondskanselier Olaf Scholz die vertrekt. De 41-jarige Spiegel van de Groenen is onder vuur komen te liggen na berichten over haar optreden tijdens de verwoestende en dodelijke overstromingen in juli 2021 in het westen van het land. Ze was toen minister van Milieu in de westelijke deelstaat Rijnland-Palts.