Het was een woord dat ik talloze keren hoorde na het afsluitend concert van het 50-jarig jubileum van het RD: ontroerend. Het concert werd vrijdagavond 1 april gehouden in de Grote Kerk aan de Loolaan in Apeldoorn. Met koorzang en veel samenzang. Het was een mooie bijeenkomst, maar waarin zit hem dan toch dat ontroerende, zo vroeg ik me steeds weer af als dat woord genoemd werd.