Ondanks de wederzijdse beschuldigingen over gruwelen in een voorstad van Kiev, Boetsja, willen Oekraïne en Rusland toch graag hun dialoog in Turkije voortzetten. Dit zei een anonieme Turkse topfunctionaris. De twee oorlogvoerende partijen zijn volgens hem nog ver van een akkoord, maar ze wensen beide het directe overleg in Turkije te hervatten.