Minister Hugo de Jonge vindt dat er in de politiek, en specifieker in de Tweede Kamer, te makkelijk ruimte wordt gemaakt voor wantrouwen en twijfels over iemands integriteit. Dat zei hij vrijdag, de dag na een marathondebat in de Tweede Kamer over zijn betrokkenheid bij de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. De Jonge zei te willen werken aan het herstel van vertrouwen, maar leek daarbij de bal ook bij de Kamer neer te leggen.