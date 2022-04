Microsoft heeft hackpogingen van Russische militaire spionnen gedwarsboomd, zegt het softwarebedrijf. De hackers zouden hebben geprobeerd in te breken bij overheidsinstanties en denktanks in de Verenigde Staten en de Europese Unie. Daarnaast richtten ze hun acties op Oekraïense mediaorganisaties en andere instellingen in het Oost-Europese land.