In totaal 4676 Oekraïners hebben zich donderdag via tien humanitaire corridors in veiligheid kunnen brengen uit door Russische troepen belegerde steden en dorpen. Dat heeft vicepremier Irina Veresjtsjoek bekendgemaakt. In een videoboodschap op Telegram zei ze dat 1205 inwoners van Marioepol erin zijn geslaagd weg te komen. Ze zijn van de havenstad naar het noordelijker gelegen Zaporizja gebracht.