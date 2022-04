De Russische journalist Dmitri Moeratov is donderdag in een trein aangevallen en besmeurd met rode verf. De hoofdredacteur van de onafhankelijke krant Novaja Gazeta, die vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede kreeg (gedeeld), zei dat zijn belager waarschijnlijk reageerde op zijn berichtgeving over de Russische invasie in Oekraïne.