Onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland verlopen moeizaam

De onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne om een soort van vredesdeal te bereiken vinden nog altijd plaats, maar echt schot lijkt er niet meer in te zitten. Het Kremlin zegt dat er „nog een lange weg te gaan” is en dat de gesprekken zich „voortslepen”. Oekraïne meldt op zijn beurt na de gruwelijke ontdekkingen van burgerdoden in onder meer Boetsja dat gesprekken met Rusland uiteindelijk toch nodig zijn om een einde te maken aan de oorlog.