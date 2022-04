De Russische ambassadeur in Parijs, Aleksej Mesjkov, is op het matje geroepen naar aanleiding van een tweet over ‘de filmset’ in Boetsja van zijn ambassade. Minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian vindt de inmiddels verwijderde tweet provocerend en obsceen. Zijn collega van Europese Zaken Clément Beaune noemde het schandalig.