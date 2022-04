Een coronabesmetting kan de kans op een longembolie of trombose tot maanden later fors verhogen. Volgens een studie waarvan de resultaten donderdag in het British Medical Journal (BMJ) verschijnen, zorgt een coronabesmetting mogelijk voor een 33 keer grotere kans op een longembolie en een vijf keer groter risico op diepe veneuze trombose (DVT).