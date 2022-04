Duits parlement stemt over vaccinatieplicht

Het Duitse parlement, de Bondsdag, stemt donderdag over de eventuele invoering van een vaccinatieplicht komend najaar. De links-liberale driepartijencoalitie die het land regeert wil in ieder geval een verplichting voor mensen ouder dan 60 jaar om zich te laten inenten tegen Covid-19. Bondskanselier Olaf Scholz en zijn gezondheidsminister Karl Lauterbach hebben gezegd voorstander te zijn van een vaccinatieplicht vanaf 18 jaar, maar daar lijkt geen meerderheid voor te zijn in het parlement.