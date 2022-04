Bij Russische aanvallen in de buurt van een humanitair distributiepunt in de regio Donetsk in Oost-Oekraïne zijn woensdag vier mensen om het leven gekomen en vier anderen gewond geraakt, zei de regionale gouverneur. „In de ochtend vuurde de vijand meedogenloos op burgers van Vugledar die voor humanitaire hulp kwamen”, schreef hij op Facebook.