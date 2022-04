Arrestaties bij actie Duitse politie tegen rechtsextremisten

De Duitse politie is woensdag in elf van de zestien deelstaten in actie gekomen tegen wat ze rechtsextremistische groepen noemt en heeft vijftig verdachten in het vizier. Ze worden ervan verdacht lid te zijn van een misdadige organisatie. Er zijn volgens Duitse media in ieder geval vier mensen aangehouden in Eisenach. De stad in de deelstaat Thüringen zou de spil vormen van een rechtsextremistisch netwerk. Een van de plekken waar huiszoeking is verricht, is het Thüringse hoofdkwartier van de NPD, de kleine extreemrechtse Nationaaldemocratische Partij van Duitsland.