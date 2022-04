Twitter stijgt verder na benoeming Musk in bestuur

De aandelenbeurzen in New York vielen dinsdag wat terug na de flinke rally in de techsector een dag eerder. Twitter bleef daarbij in de belangstelling staan door het nieuws dat Tesla-topman Elon Musk aanschuift in het bestuur van de techonderneming. Beleggers waren verder vooral in afwachting van nieuwe westerse sancties tegen Rusland. De Verenigde Staten kondigden aan nog deze week met nieuwe strafmaatregelen te komen tegen Rusland vanwege het oorlogsgeweld in Oekraïne.