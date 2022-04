Het aantal demonstraties in Amsterdam is vorig jaar toegenomen. Ze waren ook groter dan voorgaande jaren, concluderen de gemeente, het Openbaar Ministerie en de politie. Burgemeester Femke Halsema pleit voor een nieuwe demonstratie-etiquette en roept organisatoren van demonstraties op na te denken over manieren om manifestaties vreedzaam en ordelijk te laten verlopen.