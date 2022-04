Het Russische leger is begonnen met een terugtrekking uit de Soemi-regio in het noordoosten van Oekraïne, melden lokale autoriteiten. Toch is het volgens Dmitri Zjivitski, het Oekraïense hoofd van het regionale bestuur, nog te vroeg om te zeggen dat het gebied ook echt is bevrijd. Hij zei dit volgens het Oekraïense persbureau UNIAN.