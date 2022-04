Kremlin: Rusland wil nieuwe gesprekken met Oekraïne in Belarus

De gesprekken van Rusland met Oekraïne zijn niet gemakkelijk geweest. Maar het belangrijkste is dat ze doorgaan, heeft Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov volgens het Russische persbureau RIA gezegd. Volgens de woordvoerder willen de Russen het overleg met de Oekraïners voortzetten in Belarus, maar zou Kiev dat niet zien zitten. RIA bericht dat Peskov zijn uitspraken doet in een interview met de Belarussische tv dat later zaterdag wordt uitgezonden.