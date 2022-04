Rusland bestookt olieraffinaderij in centraal Oekraïne

Rusland heeft volgens defensiewoordvoerder generaal Igor Konasjenko in de nacht van vrijdag op zaterdag onder meer de grootste olieraffinaderij van Oekraïne met raketten bestookt. De raffinaderij bij Krementsjoek, ruim 250 kilometer ten zuidoosten van Kiev, is volgens de zegsman dé bron van aardolie voor de Oekraïense strijdkrachten in het oosten van het land. Volgens de plaatselijke autoriteiten is de raffinaderij verwoest en zijn er enkele gewonden gevallen.