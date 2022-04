In Oekraïne zijn al zeker 53 historische gebouwen en monumenten, maar ook onder meer kerken en musea beschadigd sinds de Russische invasie. En dat is zonder de schade in twee zuidelijke havensteden, het belegerde Marioepol en het veroverde Cherson, benadrukt de culturele organisatie van de Verenigde Naties, UNESCO. Vooralsnog is er alleen een overzicht van verwoestingen in het noorden en oosten.