De Australische ambassadeur in China, Graham Fletcher, is donderdag de toegang ontzegd tot een rechtbank in Beijing waar de Australische journaliste Cheng Lei terechtstaat. De journaliste, die voor de Engelstalige Chinese staatszender CGTN werkte, zit al achttien maanden vast op verdenking van „het illegaal verstrekken van staatsgeheimen in het buitenland”.