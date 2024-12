Trump zei in een bericht op Truth Social dat Lake „ervoor zal zorgen dat de Amerikaanse waarden van vrijheid eerlijk en nauwkeurig over de hele wereld worden uitgezonden, in tegenstelling tot de leugens die door de Fake News Media worden verspreid.”

Lake is een aanhanger van Trump en was voor haar kandidatuur nieuwslezeres bij het in Phoenix gevestigde Fox 10. Trump botste tijdens zijn eerste ambtstermijn met Voice of America en beschuldigde de omroep van het verspreiden van Chinese propaganda. Dit gebeurde nadat Voice of America een segment van een lichtshow ter gelegenheid van de heropening van Wuhan, de stad waar het coronavirus voor het eerst opdook, had uitgezonden.