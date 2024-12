De moord zorgt voor commotie in de VS. In New York zijn er ‘Wanted’ posters met gezichten van CEO’s op muren verschenen. Websites verkopen koopwaar met betrekking tot Mangione, die steun krijgt via sociale media. De meeste berichten op de site van de inzamelingsactie weerspiegelen een diepe frustratie die veel Amerikanen delen over het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem.