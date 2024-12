Zuid-Koreaanse president verdedigt beslissing noodtoestand

Buitenland

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol verdedigde donderdag zijn besluit om vorige week een noodtoestand in het land uit te roepen. Volgens hem was dit nodig om de Noord-Koreaanse hacking binnen de verkiezingscommissie te onderzoeken. Ook zei hij dat het een „presidentieel besluit was om de vrije democratie en constitutionele orde van het land te beschermen tegen de parlementaire dictatuur van de oppositie”. Eerder had de president zijn excuses aangeboden voor de beslissing.