Je zou het misschien niet zeggen, maar er bestaat een wonderlijke overeenkomst tussen een baardagame en een wasmachine. Of je nu jaarlijks op mysterieuze wijze een dozijn sokken aan de machine kwijtraakt of een kwartier lang naar een suffende hagedis staart, vroeg of laat bekruipt je datzelfde, ietwat unheimische gevoel: lééft-ie nou of leeft-ie niet?