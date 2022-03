Nieuwe dijken in noordelijkste punt van Limburg

Het noordelijkste puntje van Limburg krijgt nieuwe dijken langs de Maas over een traject van 5 kilometer. 11 kilometer rivierdijk wordt versterkt. Mook krijgt een nieuwe keersluis en een deel van de uiterwaarden verandert in natuurgebied. De maatregelen zijn nodig, omdat de Maas en de zijrivieren vaker hoge waterstanden vertonen door klimaatverandering. In Noord-Limburg, maar ook in Noord-Brabant en Gelderland zorgt dat steeds voor overstromingen van uiterwaarden en akkerland.