Het leven van Pim Visser (65) is verweven met de zeevisserij. Jarenlang was hij in Brussel en Den Haag hét gezicht van een branche die steeds verder in het nauw zit. Totdat die hem aan de dijk zette. Gereformeerd gevormd als hij is, kan hij niet stilzitten. „Ik hoop nog een tijdje dienstbaar te zijn aan de samenleving.”