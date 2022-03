Mede-eigenaar De Duikenburg: gedreven, creatief en dankbaar

Ze is gedreven, creatief en dol op vernieuwingen. Hannah Speksnijder-de Heus (30) zag hoe zalencentrum De Duikenburg, waarvan ze mede-eigenaar is, de voorbije jaren door een dal ging. „Ik had echter altijd het gevoel dat we werden geholpen. Dat stemt me dankbaar. Maar er is een vorm van dankbaarheid die veel dieper gaat. Die heb ik sinds ons dochtertje gezond werd geboren. De artsen hielden vol dat ze gehandicapt zou zijn.”