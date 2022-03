De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag Amerikaanse troepen bezocht die zijn gestationeerd in Polen, niet ver van de grens met Oekraïne. Het bezoek was onderdeel van zijn tweedaags bezoek aan Polen. Het Witte Huis liet weten dat het bezoek symbool staat voor de toewijding van de VS om de andere NAVO-landen te beschermen, een verplichting die Biden herhaaldelijk als „heilig” heeft omschreven.