Duitsland registreert ruim kwart miljoen Oekraïense vluchtelingen

In Duitsland zijn sinds de Russische invasie in Oekraïne een maand geleden ruim een kwart miljoen vluchtelingen geregistreerd, meldt de politie vrijdag. Tot nu toe hebben zich zeker 253.157 Oekraïense vluchtelingen aan de Duitse grens gemeld. De afgelopen 24 uur arriveerden zo’n 7000 Oekraïners in het land, een aantal dat ongeveer gelijk is aan het aantal van een dag eerder. De afgelopen weken kwamen dagelijks geregeld meer dan 10.000 vluchtelingen aan in Duitsland.