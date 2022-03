De langdurige vergadering over het derde belangrijke rapport in een jaar tijd van het VN-klimaatpanel IPCC is begonnen. Het rapport zal gaan over oplossingen en maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. „Het is onmogelijk om klimaatactie nog verder uit te stellen”, stelde voorzitter van het IPCC Hoesung Lee tijdens de openingsceremonie.