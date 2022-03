In Assen is de lokale partij Assen Centraal de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwkomer komt met 5 zetels in de gemeenteraad, blijkt uit gegevens verstrekt aan de Verkiezingsdienst van het ANP. De partij PLOP haalt de meeste stemmen en komt ook op 5 zetels. Ook de ChristenUnie haalt datzelfde zetelaantal.