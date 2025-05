Coenradie: relschoppers Scheveningen mogen niet ontkomen

De jongeren die donderdagavond in Scheveningen rellen veroorzaakten in Scheveningen mogen daarmee niet wegkomen, vindt staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie). Ze reageerde bij televisieprogramma Goedemorgen Nederland als eerste bewindspersoon op de rellen: „Deze gasten moeten weten dat ze niet onaantastbaar zijn, want dit kan niet.”