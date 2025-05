Vertrouwen van burgers in politie stijgt licht

Volgens de onderzoekers hebben Nederlanders een „redelijk positieve indruk” van de politie. Gemiddeld vinden ze dat de politie volgens de wet handelt, verstandig omgaat met het geweldsmonopolie en zich rechtvaardig opstelt. 58 procent van de respondenten heeft een positieve of zeer positieve indruk van de politie, tegenover 55 procent in 2023. Tegelijkertijd kijkt 10 procent negatief of zeer negatief naar de politie. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met wantrouwen in de overheid, teleurstelling na een aangifte of in aanraking komen met politie en justitie.

Uit het onderzoek blijkt verder dat een kleine meerderheid van de politiemedewerkers vertrouwen heeft in de werkgever. Medewerkers van de recherche ervaren de hoogste werkdruk.