In de gevangenis van Landsberg, waar Adolf Hitler in 1924 ”Mein Kampf” schreef, bevonden zich in 1946 zo’n vijftienhonderd oorlogsmisdadigers. Op hetzelfde moment zaten in het ”ontheemdenkamp” in deze Duitse stad echter meer dan vijfduizend Joden opgesloten. Ze hadden de Holocaust overleefd en vierden in 1946 Poerim, het lotenfeest.