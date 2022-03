In het Israëlische leger dienen zo’n 500 soldaten die zijn opgegroeid in Hebreeuwssprekende gemeenten waarvan de leden belijden dat de Heere Jezus de Messias is. Sommigen tekenen na de verplichte dienstperiode bij en blijven een of twee jaar langer in dienst. Er zijn er echter maar weinig die beroepsmilitair worden, aldus Joel Goldberg.