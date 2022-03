Het kabinet kijkt of het nog nodig is om bij de GGD een coronatest te laten doen na een positieve zelftest. Dat zegt zorgminister Ernst Kuipers na een corona-overleg waarin is besloten vrijwel alle nog bestaande maatregelen los te laten. „Het is nu nog te vroeg”, zegt Kuipers, maar het kabinet wil op een later moment mogelijk af van de teststraten.