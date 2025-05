Friesland verruimt subsidie voor maatregelen tegen wolf

Dierhouders in de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf komen nu ook in aanmerking voor een financiële bijdrage. De wolf heeft zich ook in die gebieden laten zien, zegt gedeputeerde Matthijs de Vries (ChristenUnie).

Het budget voor maatregelen tegen de wolf is door de provincie opnieuw aangevuld met 250.000 euro. Voor de huidige regeling was datzelfde bedrag beschikbaar, maar dat geld is volgens De Vries bijna opgebruikt. „Dat is een heel positief signaal, want de beheermogelijkheden voor de wolf zijn heel miniem.”