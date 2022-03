De ‘commissaris strijdkrachten’ van de Duitse Bondsdag, Eva Högl, heeft alarm geslagen over de beroerde staat van het leger. Van al het grotere materieel is volgens Högl nauwelijks de helft inzetbaar en ze noemt dit onacceptabel. „Indien noodzakelijk riskeren onze militairen hun leven en daarom moeten ze beschikken over het beste en meest adequate materieel.”