Op de ic van het Admiraal de Ruyterziekenhuis in Goes zijn ze nog steeds aan het bijkomen van de intensieve coronaperiode. Intussen gaat de zorg gewoon door. Wie zijn die mensen die alles over hebben voor hun patiënten, ook al moest het werk soms met de helft van het team gebeuren? Een van hen is Lianne Weststrate, al 24 jaar ic-verpleegkundige.