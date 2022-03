De Chinese taxidienst Didi Global is vrijdag op Wall Street een groot deel van zijn beurswaarde kwijtgeraakt. Amerikaanse beleggers schrokken van het nieuws dat de branchegenoot van Uber zijn geplande beursnotering in Hongkong voorlopig uitstelt. De stemming op de beurzen in New York was sowieso somber na berichten dat er weinig progressie zit in de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne.